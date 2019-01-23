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СК возбудил уголовное дело в отношении футболиста Ильи Лухвича
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении футболиста Ильи Лухвича и 18-летней минчанки по статье "Мошенничество". На данный момент оба задержаны. С молодыми людьми работают следователи. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.
Молодой человек отличился поведением на дороге: за рулем черной Infinity он объезжал пробки по тротуару или пересекал двойную сплошную. Видео поездок выкладывал в Instagram, комментируя ситуацию и автомобилистов. Грубые нарушения ПДД и отношение к другим участникам дорожного движения раскритиковала общественность. Стоит сказать, что за поведение сына извинился его отец Александр Лухвич - известный в прошлом белорусский футболист. Что касается 18-летней минчанки, то она является студенткой факультета права Академии МВД. Какие действия Ильи Лухвича и его подруги подпадают под статью "Мошенничество", СК пока не поясняет.
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