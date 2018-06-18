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СК возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи диких кабанов в Червенском районе

Под подозрением руководитель местного общества охотников и рыболовов и еще один житель района. Ночью инспекторы природоохраны остановили автомобиль "опель". В салоне было двое охотников, а в багажнике - три туши кабанов. Путевка же была лишь на одно животное.

За незаконную охоту подозреваемым может грозить до 3 лет тюрьмы.

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