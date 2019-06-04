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Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах ЧП в Солигорске

Накануне на официальном Telegram-канале Следственного комитета появилась информация о смертельном травмировании горнорабочего. На месте происшествия еще с вечера работала следственно-оперативная группа. Осмотрена шахта. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей, изучают документацию и выясняют причины трагедии.

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