Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах ЧП в Солигорске

Накануне на официальном Telegram-канале Следственного комитета появилась информация о смертельном травмировании горнорабочего. На месте происшествия еще с вечера работала следственно-оперативная группа. Осмотрена шахта. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей, изучают документацию и выясняют причины трагедии.