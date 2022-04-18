Следователи разбираются в обстоятельствах пожара в Минске, где погибли два человека

ЧП случилось в частном доме по улице 2-й Кольцевой. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружены тела двоих - 64-летнего мужчины и женщины, личность которой устанавливается. Известно, что накануне компания из четырех человек выпивала, а после все легли спать. Пожар начался ночью в одной из комнат и только двое успели выбраться из горящего дома через окно.