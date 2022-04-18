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Следователи разбираются в обстоятельствах пожара в Минске, где погибли два человека
ЧП случилось в частном доме по улице 2-й Кольцевой. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружены тела двоих - 64-летнего мужчины и женщины, личность которой устанавливается. Известно, что накануне компания из четырех человек выпивала, а после все легли спать. Пожар начался ночью в одной из комнат и только двое успели выбраться из горящего дома через окно.
Следователи выяснили, что сгоревший дом уже 7 лет как признан аварийным и подлежал сносу. Поскольку в доме отсутствовало электричество, были отключены все коммуникации для освещения. Для приготовления пищи жильцы использовали самодельную "буржуйку", которую топили дровами, освещали комнату восковые свечи. Предварительная причина возгорания, кстати, непотушенная свеча.
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