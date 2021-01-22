Следователи разбираются в обстоятельствах самоподжога в Минске

Как известно, 35-летний мужчина облил себя горючей жидкостью, после чего поджег. Охваченного пламенем человека потушили прохожие и милиция. При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50 процентов ожогов. Сейчас он в ожоговом центре. И появилась информация по человеку, который решился на этот показательный акт. Биография слишком характерна для подобных случаев: темных пятен в его жизни более чем достаточно. Числится в троллейбусном парке, но на работе появляется через раз. Хулиганство, хищение, распитие... Это все по мелочи. А вот к уголовной ответственности привлекался за незаконный оборот наркотических средств.