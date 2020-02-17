Следователи устанавливает причины пожара в Кировске, который унес жизни двух человек. Трагедия случилось в частном доме 63-летнего мужчины. Когда спасатели приехали к месту ЧП, дом был полностью охвачен пламенем. Позже в выгоревшем жилище сотрудники МЧС обнаружили тела хозяина дома и его 31-летней сожительницы. Следователи и эксперты провели осмотр места происшествия. Одной из приоритетных версий причин пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками, а женщина часто курила в доме.