Следователи устанавливают обстоятельства гибели 4-летнего мальчика в Бегомле

Пропал из виду всего на несколько минут. В Бегомле следователи устанавливают обстоятельства гибели 4-летнего мальчика. Предварительно известно, что накануне вечером ребенок вместе с сестрой и дедушкой пошли на дамбу, разделяющую искусственный водоем. Мальчик там играл и в какой-то момент исчез. Когда сестра пошла его искать, то обнаружила в воде (на поверхности) уже без признаков жизни.