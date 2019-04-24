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Следователи устанавливают обстоятельства гибели 4-летнего мальчика в Бегомле
Пропал из виду всего на несколько минут. В Бегомле следователи устанавливают обстоятельства гибели 4-летнего мальчика. Предварительно известно, что накануне вечером ребенок вместе с сестрой и дедушкой пошли на дамбу, разделяющую искусственный водоем. Мальчик там играл и в какой-то момент исчез. Когда сестра пошла его искать, то обнаружила в воде (на поверхности) уже без признаков жизни.
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