Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в Лиде

В СК отметили, что криминальная версия трагедии не рассматривается. По предварительной информации, смерть связана с употреблением неизвестной жидкости. Тела 45-летней женщины и ее 41-летнего знакомого обнаружили в субботу в одной из квартир города. С места происшествия изъяты несколько емкостей с остатками прозрачной жидкости с запахом спирта. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.