Следственный комитет: Основная версия гибели сотрудника внутренних дел Потаповича - суицид

Дополнено в 13:05.Следственный комитет сделал заявление по уголовному делу о гибели сотрудника ГАИ в Могилевской области. Версия о том, что 22-летний Евгений Потапович был похищен неизвестными на черной "Волге"на российских номерах, не подтвердилась. Основная версия - суицид. Следователи предоставили видеоматериалы с камер наблюдения одного из магазинов, где за несколько часов до гибели инспектор приобретал лопату, которая позже была найдена на месте гибели.