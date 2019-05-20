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Следственный комитет: Основная версия гибели сотрудника внутренних дел Потаповича - суицид

Следственный комитет: Основная версия гибели сотрудника внутренних дел Потаповича - суицид

Подробности в наших новостных выпусках.

Дополнено в 13:05.Следственный комитет сделал заявление по уголовному делу о гибели сотрудника ГАИ в Могилевской области. Версия о том, что 22-летний Евгений Потапович был похищен неизвестными на черной "Волге"на российских номерах, не подтвердилась. Основная версия - суицид. Следователи предоставили видеоматериалы с камер наблюдения одного из магазинов, где за несколько часов до гибели инспектор приобретал лопату, которая позже была найдена на месте гибели.

Расследование данного уголовного дела продолжается, оно находится на личном контроле председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.


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