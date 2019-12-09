Смертельная авария на улице Сурганова

Смертельная авария в столице. Утром автомобиль сбил пешехода на улице Сурганова. По информации МВД, водитель Subaru ехал в крайней левой полосе. В это время на дорогу вне пешеходного перехода вышла пенсионерка. Ударом женщину отбросило на другой автомобиль. От серьезных травм она скончалась на месте. Предварительно известно, что оба водителя были трезвые. Ведется расследование.



