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Смертельное ДТП под Минском
В результате аварии погиб 15-летний пассажир мотоцикла, за рулем которого была его мать. По предварительной информации, они возвращались с отдыха в Одессе. ДТП произошло накануне после восьми вечера на гомельской трассе. По официальному сообщению, женщина, которая управляла мотоциклом, неправильно выбрала скорость движения, не учла состояние проезжей части, в результате чего не справилась с управлением и выехала на разделительную полосу движения. «Хонда» врезалась в тросовое ограждение и опрокинулась.
Состояние потерпевшей женщины уточняется. По факту ДТП проводится проверка. Эксперты выясняют причины аварии.
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