Смертельное ДТП в Барановичском районе - в лобовом столкновении разбилась семья

Семья разбилась в лобовом столкновении в Барановичском районе. Около шести утра на автодороге Барановичи - Гродно вблизи деревни Тартаки легковушка вылетела на встречную полосу под колеса фуры Iveco. На месте погибли 32-летний водитель Nissan и его 35-летняя супруга, их 3-летняя дочь с травмами госпитализирована. Шофера грузовика после оказания медицинской помощи отпустили.



По какой причине водитель легковой машины выехал на полосу встречного движения, выясняет следствие, не исключено, что мужчина мог уснуть за рулем. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд экспертных исследований. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". Выясняются все обстоятельства произошедшего.