Смертельное ДТП в Червенском районе

Авария произошла 4 ноября около 7 вечера на 49-м км дороги М4 Минск - Могилев в Червенском районе. По предварительной информации, 32-летний водитель SsangYong ехал в крайней левой полосе. Он попытался избежать столкновения с движущимся навстречу неустановленным автомобилем и сманеврировал вправо. В результате легковушка ушла в занос, выехала на встречную полосу и врезалась в Ford под управлением 29-летнего водителя.