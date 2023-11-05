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Смертельное ДТП в Червенском районе

Смертельное ДТП в Червенском районе

В Червенском районе в ДТП погиб водитель, еще три человека получили травмы, пишетSputnik.

Авария произошла 4 ноября около 7 вечера на 49-м км дороги М4 Минск - Могилев в Червенском районе. По предварительной информации, 32-летний водитель SsangYong ехал в крайней левой полосе. Он попытался избежать столкновения с движущимся навстречу неустановленным автомобилем и сманеврировал вправо. В результате легковушка ушла в занос, выехала на встречную полосу и врезалась в Ford под управлением 29-летнего водителя.

По пути в больницу водитель Ford скончался от полученных травм. Водитель SsangYong, его 32-летняя супруга и пятилетний сын с травмами доставлены в больницу.

Фото:pixabay.com

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