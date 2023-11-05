3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Смертельное ДТП в Червенском районе
В Червенском районе в ДТП погиб водитель, еще три человека получили травмы, пишетSputnik.
Авария произошла 4 ноября около 7 вечера на 49-м км дороги М4 Минск - Могилев в Червенском районе. По предварительной информации, 32-летний водитель SsangYong ехал в крайней левой полосе. Он попытался избежать столкновения с движущимся навстречу неустановленным автомобилем и сманеврировал вправо. В результате легковушка ушла в занос, выехала на встречную полосу и врезалась в Ford под управлением 29-летнего водителя.
По пути в больницу водитель Ford скончался от полученных травм. Водитель SsangYong, его 32-летняя супруга и пятилетний сын с травмами доставлены в больницу.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов