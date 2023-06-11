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Смертельное ДТП в Минске - иномарка наехала на женщину
ДТП произошло10 июня около полуночи вблизи дома №108 по улице Кропоткина, пишет sb.by.
По предварительным данным, 51-летняя женщина, находясь за рулем Renault, из-за проявленной невнимательности наехала на впереди стоящую 51-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте.
На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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