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Смертельное ДТП в Минске - иномарка наехала на женщину

Смертельное ДТП в Минске - иномарка наехала на женщину

ДТП произошло10 июня около полуночи вблизи дома №108 по улице Кропоткина, пишет sb.by.

По предварительным данным, 51-летняя женщина, находясь за рулем Renault, из-за проявленной невнимательности наехала на впереди стоящую 51-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте.

На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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