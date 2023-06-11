Смертельное ДТП в Минске - иномарка наехала на женщину

ДТП произошло10 июня около полуночи вблизи дома №108 по улице Кропоткина, пишет sb.by.



По предварительным данным, 51-летняя женщина, находясь за рулем Renault, из-за проявленной невнимательности наехала на впереди стоящую 51-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте.



На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



По факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома