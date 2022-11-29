ЧПЗона X

Смертельное ДТП возле Большого театра в Минске - водитель погиб на месте

Смертельное ДТП возле Большого театра в Минске - водитель погиб на месте

Машина врезалась в ограду возле Оперного театра, водитель погиб на месте, пишетSputnik со ссылкой наУГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, ДТП случилось 28 ноября около 15:20. Автомобиль KIA, за рулем которого был 56-летний мужчина, ехал по улице Куйбышева в сторону улицы Янки Купалы. Возле Большого театра машина выехала за пределы проезжей части и наехала на ограждение сквера.

Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя.

Фото:УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все