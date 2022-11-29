Смертельное ДТП возле Большого театра в Минске - водитель погиб на месте

Машина врезалась в ограду возле Оперного театра, водитель погиб на месте, пишетSputnik со ссылкой наУГАИ ГУВД Мингорисполкома.



По предварительным данным, ДТП случилось 28 ноября около 15:20. Автомобиль KIA, за рулем которого был 56-летний мужчина, ехал по улице Куйбышева в сторону улицы Янки Купалы. Возле Большого театра машина выехала за пределы проезжей части и наехала на ограждение сквера.



Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя.



Фото:УГАИ ГУВД Мингорисполкома