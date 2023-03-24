Смертельный наезд на пешехода в Крупском районе

В Крупском районе пешеход погибла под колесами авто. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

По предварительной информации, 23 марта около 20:20 34-летний водитель на автомобиле "Шкода" ехал по автодороге Р19 Толочин - Крупки в направлении Толочина. Вблизид. Заровье Крупского района он совершил наезд на 63-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась по проезжей части и не была обозначена световозвращающим элементом.