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Смертельный наезд на пешехода в Крупском районе

Смертельный наезд на пешехода в Крупском районе

В Крупском районе пешеход погибла под колесами авто. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

По предварительной информации, 23 марта около 20:20 34-летний водитель на автомобиле "Шкода" ехал по автодороге Р19 Толочин - Крупки в направлении Толочина. Вблизид. Заровье Крупского района он совершил наезд на 63-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась по проезжей части и не была обозначена световозвращающим элементом.

Пешеход скончалась на месте ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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