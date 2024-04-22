3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Снег стал причиной сразу нескольких аварий, выезд на красный стал причиной столкновения четырех автомобилей, 2 человека перевернулись на квадроцикле - обзор ДТП
Гродненская обл.
Снег стал причиной сразу нескольких аварий на гродненской трассе. Для тех, кто успел переобуть авто на летние шины, непогода стала настоящим испытанием. В Лидском районе малолитражка выехала за пределы дороги, увязнув в снегу, на боку оказалась и БМВ, вылетев с трассы. О пострадавших не сообщается. ГАИ призывает водителей учитывать погодные условия.
Минск
Выезд на красный стал причиной столкновения четырех автомобилей в Минске. На пересечении Логойского тракта и улицы Гамарника "пежо" протаранил "фольксваген", который проезжал перекресток на зеленый, от удара серебристый хетчбек налетел на другие авто, стоявшие на светофоре. Пострадавших нет.
Не убедился в безопасности маневра. Минувшим вечером водитель "тойоты" на Долгиновском тракте при перестроении зацепил "пежо". От удара хетчбек развернуло. Наехав на бордюрный камень, "пежо" перевернулся. Водитель отделался испугом.
Это последствия аварии на столичной кольцевой. При повороте направо БМВ, протаранив отбойник, оказался в кювете. Судя по всему, шофер не учел погодные условия.
Схожая авария на МКАД была с "джили", автомобиль вошел в неуправляемый занос. И в этом ДТП никто не пострадал.
Сморгонский р-н
Ушиб и множественные переломы костей черепа. В Сморгонском районе два человека получили серьезные травмы, после того, как перевернулись на квадроцикле. Во время поездки водитель неверно выбрал скорость, потеряв управление, машина опрокинулась. И шофер, и пассажир экстренно были госпитализированы.
Лида
Один человек пострадал в результате лобового столкновения на объездной дороге Лиды, там столкнулись две "ауди". Водитель за рулем А8 не справился с управлением и выскочил на встречную. От удара бизнес-класс выбросило в кювет. В аварии пострадал пассажир А4, его доставили в больницу.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ