Снег стал причиной сразу нескольких аварий, выезд на красный стал причиной столкновения четырех автомобилей, 2 человека перевернулись на квадроцикле - обзор ДТП

Гродненская обл.

Снег стал причиной сразу нескольких аварий на гродненской трассе. Для тех, кто успел переобуть авто на летние шины, непогода стала настоящим испытанием. В Лидском районе малолитражка выехала за пределы дороги, увязнув в снегу, на боку оказалась и БМВ, вылетев с трассы. О пострадавших не сообщается. ГАИ призывает водителей учитывать погодные условия.

Минск

Выезд на красный стал причиной столкновения четырех автомобилей в Минске. На пересечении Логойского тракта и улицы Гамарника "пежо" протаранил "фольксваген", который проезжал перекресток на зеленый, от удара серебристый хетчбек налетел на другие авто, стоявшие на светофоре. Пострадавших нет.

Не убедился в безопасности маневра. Минувшим вечером водитель "тойоты" на Долгиновском тракте при перестроении зацепил "пежо". От удара хетчбек развернуло. Наехав на бордюрный камень, "пежо" перевернулся. Водитель отделался испугом.

Это последствия аварии на столичной кольцевой. При повороте направо БМВ, протаранив отбойник, оказался в кювете. Судя по всему, шофер не учел погодные условия.

Схожая авария на МКАД была с "джили", автомобиль вошел в неуправляемый занос. И в этом ДТП никто не пострадал.

Сморгонский р-н

Ушиб и множественные переломы костей черепа. В Сморгонском районе два человека получили серьезные травмы, после того, как перевернулись на квадроцикле. Во время поездки водитель неверно выбрал скорость, потеряв управление, машина опрокинулась. И шофер, и пассажир экстренно были госпитализированы.

Лида