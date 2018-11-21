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Сотрудники финансовой милиции вскрыли серую схему закупок оборудования по завышенной стоимости
Сотрудники финансовой милиции вскрыли серую схему, по которой одно из коммунальных предприятий Гомельской области закупало запчасти для техники и оборудование по завышенной стоимости. За последние три года все сделки по закупкам проводились через пятерых индивидуальных предпринимателей. Причем товар поставлялся напрямую от регионального поставщика к потребителю, а посредники лишь оформляли документы. По ним стоимость запчастей возрастала в разы. Так, коробка передач, которая стоила у регионального поставщика 800 рублей, закупалась коммунальным предприятием за 6 600 рублей. Прибыль делилась между участниками серой схемы. В результате коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму 500 тысяч рублей.
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