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Совершивший разбойное нападение на автозаправку в Витебске оказался рецидивистом

Человек, совершивший разбойное нападение на автозаправку в Витебске, оказался рецидивистом. Он был задержан по горячим следам. Установлено, что к 27 годам мужчина был судим за грабежи, разбои, угоны автомобилей и недавно освободился из мест лишения свободы. Нападение на АЗС он совершил накануне вечером: под угрозой ножа потребовал у сотрудницы автозаправки деньги, в кассе было 589 рублей. Работница смогла нажать тревожную кнопку, уже через 4 минуты наряд милиции прибыл на место.

"Приметы нападавшего были установлены по видео с камер наблюдения. На поиск были ориентированы все наряды, несущие службу в системе единой дислокации в Витебске. Около полуночи был замечен патрульным нарядом Департамента охраны в районе улицы Воинов-Интернационалистов. При виде милицейской машины он предпринял попытку скрыться, однако был задержан сотрудниками ОМОНа".

К совершению преступления злоумышленник готовился заранее: изучил объект нападения, приобрел перчатки, кепку и очки.

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