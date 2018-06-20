Человек, совершивший разбойное нападение на автозаправку в Витебске, оказался рецидивистом. Он был задержан по горячим следам. Установлено, что к 27 годам мужчина был судим за грабежи, разбои, угоны автомобилей и недавно освободился из мест лишения свободы. Нападение на АЗС он совершил накануне вечером: под угрозой ножа потребовал у сотрудницы автозаправки деньги, в кассе было 589 рублей. Работница смогла нажать тревожную кнопку, уже через 4 минуты наряд милиции прибыл на место.