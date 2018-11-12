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Специалисты устанавливают причины происшествия в столичном центре ARENAcity
Следственно-оперативная группа продолжает работу в столичном торговом центре ARENAcity. Сегодня здесь произошел обвал потолка. Как уточнили в МЧС, речь идет о подвесных элементах на первом этаже.
Обрушение произошло на площади в 150 квадратных метров на глазах у десятков очевидцев. Конструкция рухнула на цветочный павильон, в котором находились покупатели. Известно об одной пострадавшей. На месте ЧП работают спасатели, следователи, милиция и другие службы. Часть здания закрыта для посещения. С места событий передает Юрий Шевчук.
Инцидент произошел примерно в 15:50. Через 3 минуты сообщение о ЧП поступило на пульт МЧС. Спасатели приехали незамедлительно и до сих пор находятся здесь. Но как нам удалось выяснить, их помощь пока не требуется. Как мы можем видеть, территория оцеплена, поэтому попасть к месту инцидента пока нельзя.
Обрушение потолка из гипсокартона произошло на площади 150 квадратных метров. Как уточнили в МЧС, речь идет лишь о подвесных элементах, а не о потолочном перекрытии. К этому моменту известно об одном пострадавшей. Очевидцы рассказали, что потолок рухнул на цветочный павильон, в котором в тот момент находилась 24-летняя девушка - продавец. Сразу после обрушения ее из-под обломков быстро вытащили очевидцы.
В торговом центре работает следственно-оперативная группа. Проведен предварительный осмотр и обследование конструкции. В осмотре также принимают участие специалисты МЧС и Комитета госэкспертиз. Если потребуется, будут привлечены необходимые специалисты и других организаций и ведомств.
Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску:
"Предварительно произошло обрушение гипсокартонной конструкции из-за обрыва креплений. Что именно случилось, покажет осмотр места происшествия. Мы изымем документацию, будут привлечены специалисты для оценки проектного решения".
Тем временем работа торгового центра не остановлена, в администрации сотрудникам соседних магазинов сообщили, что они могут продолжить работу. Доступ покупателей ограничен только к тем торговым точкам, которые оказались за ограничительной лентой - с левой стороны торгового центра. Сотрудникам магазинов за оцеплением также не разрешают попасть к их торговым боксам.
Это пока вся информация, которая известна к этому моменту. Что же касается причин происшествия, то их сейчас устанавливают специалисты. Всю информацию мы будем выдавать, как только она будет обновляться на лентах специальных служб.
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