Спустился в колодец, но веревка внезапно порвалась, из окна 6 этажа выпал годовалый мальчик, короткое замыкание - причина пожара

Орша

В Орше бойцы МЧС вытащили из огня пенсионера. Пожар в квартире дома на улице Флерова случился накануне. Как рассказали спасатели, дверь в жилище была открыта. Хозяин лежал в коридоре на полу, он был в сознании, но выбраться сам не мог. 73-летнего мужчину вывели на улицу и передали медикам. С диагнозом "отравление дымом" его увезли в госпиталь. По предварительной версии МЧС, пламя спровоцировала тлеющая сигарета.

Гродно

Короткое замыкание - это предварительная версия пожара в Гродно, который случился накануне, сообщили в МЧС. О том, что в одном из блоков общежития на улице Дзержинского разгулялся огонь, предупредила пожарная сигнализация. Через несколько минут на месте работали девять пожарных расчетов. Выяснилось, что в комнате на 6 этаже горел матрас, людей в тот момент там не было. Спасатели быстро потушили огонь, обошлось без пострадавших, эвакуация жильцов не потребовалась.

Полоцк

В Полоцке из окна 6 этажа выпал годовалый мальчик. Сейчас за его жизнь борются медики, ребенок в реанимации. По данным следствия, ЧП произошло в минувшую субботу вечером. Малыш был дома вместе с мамой и 10-летней сестрой. Около 9 вечера женщина, находясь на кухне, заметила, что сын перестал бегать по квартире и пропал из поля зрения.

Мальчик, забравшись на стул и стол возле открытого окна, выпал. Мать стала его искать. Войдя в детскую комнату, она выглянула на улицу и увидела, что сын лежит на земле. Установлено, что в момент инцидента отец ребенка был на работе, а старшая сестра находилась в другой комнате. По данному факту следствие проводит проверку. Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области

Солигорск

Один - погиб, другой - остается в больнице. В СК продолжают разбираться в обстоятельствах ЧП на спорткомплексе "Шахтер" в Солигорске, где в минувшую субботу утром сломался металлический гидроподъемник и опрокинулась люлька с рабочими. На месте также работали спасатели. По данным следствия, в момент инцидента на административном здании проводились плановые ремонтные работы. Строительная люлька, находящаяся на высоте 14 метров, резко провалилась на 4 метра. Один из рабочих выпал и, повиснув на страховочном поясе, потерял сознание. Несмотря на то что монтажники (40-ка и 56-ти лет) работали в касках и были пристегнуты тросом, оба получили тяжелые травмы. Старший из мужчин на больничной койке скончался.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области и инспектора Департамента инспекции по охране труда проведен осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы, изъята документация. Назначены экспертизы. По данному факту Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Светлана Матвеева, следователь Солигорского РОСК

Смолевичский р-н

Спустился в колодец, чтобы очистить его от песка, но веревка внезапно порвалась. Спасатели накануне помогли мужчине из Смолевичского района, который оказался на глубине 12-ти метров.