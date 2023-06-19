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Спустился в колодец, но веревка внезапно порвалась, из окна 6 этажа выпал годовалый мальчик, короткое замыкание - причина пожара
Орша
В Орше бойцы МЧС вытащили из огня пенсионера. Пожар в квартире дома на улице Флерова случился накануне. Как рассказали спасатели, дверь в жилище была открыта. Хозяин лежал в коридоре на полу, он был в сознании, но выбраться сам не мог. 73-летнего мужчину вывели на улицу и передали медикам. С диагнозом "отравление дымом" его увезли в госпиталь. По предварительной версии МЧС, пламя спровоцировала тлеющая сигарета.
Гродно
Короткое замыкание - это предварительная версия пожара в Гродно, который случился накануне, сообщили в МЧС. О том, что в одном из блоков общежития на улице Дзержинского разгулялся огонь, предупредила пожарная сигнализация. Через несколько минут на месте работали девять пожарных расчетов. Выяснилось, что в комнате на 6 этаже горел матрас, людей в тот момент там не было. Спасатели быстро потушили огонь, обошлось без пострадавших, эвакуация жильцов не потребовалась.
Полоцк
В Полоцке из окна 6 этажа выпал годовалый мальчик. Сейчас за его жизнь борются медики, ребенок в реанимации. По данным следствия, ЧП произошло в минувшую субботу вечером. Малыш был дома вместе с мамой и 10-летней сестрой. Около 9 вечера женщина, находясь на кухне, заметила, что сын перестал бегать по квартире и пропал из поля зрения.
Мальчик, забравшись на стул и стол возле открытого окна, выпал. Мать стала его искать. Войдя в детскую комнату, она выглянула на улицу и увидела, что сын лежит на земле. Установлено, что в момент инцидента отец ребенка был на работе, а старшая сестра находилась в другой комнате. По данному факту следствие проводит проверку.
Солигорск
Один - погиб, другой - остается в больнице. В СК продолжают разбираться в обстоятельствах ЧП на спорткомплексе "Шахтер" в Солигорске, где в минувшую субботу утром сломался металлический гидроподъемник и опрокинулась люлька с рабочими. На месте также работали спасатели. По данным следствия, в момент инцидента на административном здании проводились плановые ремонтные работы. Строительная люлька, находящаяся на высоте 14 метров, резко провалилась на 4 метра. Один из рабочих выпал и, повиснув на страховочном поясе, потерял сознание. Несмотря на то что монтажники (40-ка и 56-ти лет) работали в касках и были пристегнуты тросом, оба получили тяжелые травмы. Старший из мужчин на больничной койке скончался.
Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области и инспектора Департамента инспекции по охране труда проведен осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы, изъята документация. Назначены экспертизы. По данному факту Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
Смолевичский р-н
Спустился в колодец, чтобы очистить его от песка, но веревка внезапно порвалась. Спасатели накануне помогли мужчине из Смолевичского района, который оказался на глубине 12-ти метров.
Мужчина был в сознании. С помощью пояса и веревки бойцы МЧС вытащили его наверх. Медики на месте осмотрели спасенного, госпитализация ему не понадобилась.
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