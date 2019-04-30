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Сразу 10 наркокурьеров задержано в Минском районе
По данным правоохранителей, наркотики в Беларусь из России доставлял 25-летний житель Гомеля. Молодой человек привозил крупную партию психотропов – около полутора килограммов. Впоследствии товар делился на мелкие партии для курьеров. Среди подозреваемых оказалась семейная пара, которая приехала в лес за закладками на новом автомобиле. Скорей всего, по решению суда машина будет конфискована.
Всего оперативники изъяли у 10 задержанных более полутора килограммов мефедрона, гашиша, марихуаны и таблеток МДМА. В отношении подозреваемых возбуждены шесть уголовных дел за незаконный оборот наркотиков и психотропов.
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