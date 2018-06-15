ЧПЗона X

Сразу несколько курьезных случаев произошло на белорусских дорогах

В Гомеле пересечь проспект пытался нетрезвый мужчина с голым торсом. Оживленный участок он пытался переползти на четвереньках. Автомобили не двигались, пока мужчина благополучно не покинул проезжую часть.

А в Рогачеве мужчина в плавках загорал на крыше автомобиля. Видеорегистратор запечатлел, как пассажир-экстремал "опеля" принимает солнечные ванны прямо во время движения. 

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