ЧПЗона X

Сразу три авто столкнулись утром на Партизанском проспекте в Минске

Водитель Nissan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в две машины. В результате аварии серьезных травм никто не получил. Сотрудники ГАИ выясняют причины.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все