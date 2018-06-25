Стали известны подробности пресечения крупномасштабной коррупции в сфере здравоохранения

Комитет госбезопасности обнародовал выявленные факты взяточничества при закупках лекарств и медоборудования. По данным КГБ, поставки медицинских препаратов и техники шли через цепочку многочисленных фирм, связанных с должностными лицами, а добросовестные поставщики не всегда допускались к работе. В результате стоимость и лекарств, и оборудования завышалась до 60 %, а в отдельных случаях - в 2 раза. Разница шла в карман коррупционеров. Задержаны более 50 человек, 33 из них - должностные лица.

"Должностные лица системы здравоохранения получали взятки за решение вопросов, входивших в их компетенцию. Разовые незаконные денежные вознаграждения доходили до 10 000 долларов США, а отдельным должностным лицам – до 350 000 долларов США за один раз. За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 "Получение взятки", 431 "Дача взятки" и 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК Республики Беларусь, задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего более 50. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием".

Среди задержанных за систематическое получение взяток директор Белмедтехники Александр Шарак. На ваших экранах - кадры обыска в его гараже. Там в тайнике обнаружено наличных на сумму более 620 тысяч долларов. Также задержаны директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров; начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак, а также начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. В результате обысков и добровольного возмещения ущерба в доход государства уже поступило более 15 миллионов долларов. Оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются. Подробности громкого уголовного дела - сегодня в "Панораме".