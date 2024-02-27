Стали известны предварительные причины пожара в здании комплекса "Журавинка" в Минске

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о предварительных причинах пожара в здании комплекса "Журавинка", сообщает БЕЛТА.

Сегодня в 17.42 был ликвидирован пожар в здании комплекса "Журавинка" по улице Янки Купалы, 25 в Минске. По информации спасателей, пожар произошел в помещении кухни на втором этаже ресторана "РИО".

"Пострадавших нет. До прибытия подразделений МЧС в результате сработки речевого оповещения из здания эвакуированы 35 человек", - пояснили в МЧС.

Пожаром повреждено около 17 кв.м подвесного потолка. Для ликвидации возгорания привлекалось 14 единиц техники.