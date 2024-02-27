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Стали известны предварительные причины пожара в здании комплекса "Журавинка" в Минске
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о предварительных причинах пожара в здании комплекса "Журавинка", сообщает БЕЛТА.
Сегодня в 17.42 был ликвидирован пожар в здании комплекса "Журавинка" по улице Янки Купалы, 25 в Минске. По информации спасателей, пожар произошел в помещении кухни на втором этаже ресторана "РИО".
"Пострадавших нет. До прибытия подразделений МЧС в результате сработки речевого оповещения из здания эвакуированы 35 человек", - пояснили в МЧС.
Пожаром повреждено около 17 кв.м подвесного потолка. Для ликвидации возгорания привлекалось 14 единиц техники.
Причина инцидента устанавливается. Однако в ведомстве добавили, что предварительно произошло загорание проводов и подвесного потолка.
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