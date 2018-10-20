Страшная авария в Чериковском районе

Женщина - водитель автомобиля, двигаясь по трассе Могилев - Чериков - Костюковичи, совершила наезд на двигавшийся впереди трактор "Беларус" с прицепным плугом. В результате она и трое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Еще одна женщина-пассажир в тяжелом состоянии госпитализирована в районную больницу. На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС и Следственного комитета. Специалисты зафиксировали повреждения транспортных средств для установления всех обстоятельств ДТП. Следователем рассматривается вопрос о назначении автотехнических и судебно-медицинских экспертиз.