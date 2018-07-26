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Страшная автокатастрофа произошла сегодня утром в Каменецком районе
На перекрестке Брест - Каменец - Беловежская пуща фургон с семьей в салоне врезался в многотонный самосвал. По предварительной информации, водитель МАЗа при выезде на второстепенную дорогу не пропустил микроавтобус. В итоге два ребенка двух и пяти лет, а также их мать погибли. По данным ГАИ, младший сын в момент столкновения был у матери на руках. Отец семейства, водитель "рено", с тяжелыми травмами госпитализирован в районную больницу. За его жизнь борются медики. Шофер МАЗа не пострадал.
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