Рассматривается дело в отношении замминистра здравоохранения и главврача поликлиники

Минский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывших замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и главврача 12-й городской стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравченка. Лосицкий обвиняется в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение, Владимир Кравченок - в получении взятки повторно, в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями. Оба обвиняемых признали вину. Бывший замминистра находится под стражей. В отношении экс-главврача избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. И связано это с тем, что Владимир Кравченок заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил его условия в полном объеме. Возместил ущерб, уплатив весь незаконный доход, и помог в расследовании преступлений. Добавим, что Владимир Кравченок сейчас работает простым стоматологом в одной из минских поликлиник. Кстати, 4 января Мингорсуд провел предварительное судебное заседание по этому уголовному делу. И тогда в зале присутствовал лишь один Кравченок. Сегодня на процессе - оба участника. Игоря Лосицкого привезли под конвоем, и он находится за решеткой, а Владимир Кравченок пришел сам.