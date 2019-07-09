"Забыл" задекларировать крупную сумму. Свыше 100 тысяч долларов изъяли брестские таможенники у водителя фуры на белорусско-украинской границе. Деньги обнаружили в кабине среди личных вещей шофера. Наличные были завернуты в пакеты и обмотаны скотчем. Нарушителем оказался 46-летний гражданин Украины. Он следовал из Беларуси через пункт пропуска "Верхний Теребежов". При выезде из нашей страны мужчина заявил, что у него нет товаров и вещей, которые подлежат обязательному декларированию. Валюта изъята, а в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда".