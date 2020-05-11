3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Свыше 20 аварий, 5 погибших и 25 раненых - дорожная статистика за выходные
Свыше двух десятков аварий, пятеро погибших и 25 раненых - такова дорожная статистика за минувшие выходные. В субботу в Лидском районе погиб водитель "фольксвагена". Мужчина врезался в фуру, ушел в занос и сбил шофера тяжеловеса - ему понадобилась помощь медиков.
А в Гомеле мотоциклист протаранил забор, когда пытался скрыться от дорожной милиции. Байкера увезла скорая помощь. В ГАИ выяснили, что на мотоцикл не были оформлены ни страховка, ни техосмотр.
Два человека погибли в ДТП в Кореличском районе. Сообщается, что 52-летний водитель "митсубиси" на закруглении дороги потерял управление, вылетел в кювет и машина перевернулась. На месте скончались шофер и пассажирка. Также за выходные попались более 180 пьяных водителей и 366 бесправников.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси внесены поправки в госпрограмму по обустройству военных городков на 2021-2025 годы
С 16 декабря у "Белавиа" появится новый регулярный рейс "Минск - Урумчи"
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
Грузия идет по украинскому пути? В Тбилиси развернулись палаточные лагеря
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера