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Сжечь сухую растительность решил житель деревни Лучники. Сгорело 2 га леса и 4 строения
Два гектара леса, а также четыре здания сгорели от непотушенного костра в Пуховичском районе. Сжечь сухую растительность решил житель деревни Лучники, однако из-за сильного ветра огонь перебросился на молодые деревья и ближайшие постройки. Местные жильцы старались сами потушить пламя, однако сделать это не удалось. Никто не пострадал. Спасатели напоминают: выжигать растительность запрещено. А из-за сухой и теплой погоды - высокий класс пожарной опасности.
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