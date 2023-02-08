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Такси провалилось под лед в Гомеле - что стало с водителем и пассажиром

Такси провалилось под лед в Гомеле - что стало с водителем и пассажиром

В Гомеле автомобиль выехал на лед и провалился, сообщает БелТА со ссылкой на областную организацию ОСВОДа.

Сигнал о том, что в Новобелицком районе города машина оказалась подо льдом, поступил 8 февраля около 13.50. Установлено, что авто выехало на подтопленную паводком территорию, на которой уже успел образоваться лед. К счастью, водитель и пассажир не пострадали.

В ОСВОДе еще раз напомнили, что нельзя идти пешком или ехать на машине, лыжах, коньках по затопленным территориям, даже если там образовался лед. "Это смертельно опасно. Обращайте внимание на таблички и предупреждающие знаки", - подчеркнули в областной организации.

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