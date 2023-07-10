Таксист уснул за рулем, Volkswagen сбил велосипедиста, автомобиль выехал на встречную и спровоцировал ДТП

Могилев

Водитель такси уснул за рулем в Могилеве и спровоцировал аварию. На пересечении Симонова и Островского шофер проехал на красный, а после оказался на встречной, где врезался в проезжающий мимо Opel. В ДТП пострадавших нет.

Логойский р-н

Авария с участием трех машин произошла в Логойском районе. Днем на витебской трассе NissanQashqai выехал на встречную, по касательной зацепил грузовик, и протаранил в Nissan Murano, в котором травмы получили женщина-водитель и ее сын. Восьмилетнего школьника госпитализировали, а маму после оказания помощи отпустили домой.

Витебский р-н

Схожая авария с участием трех авто произошла в пригороде Витебска. Renault оказалась на встречной, где врезалась в Mercedes, а после от удара Renault наскочила на Toyota и перевернулась. В ДТП пострадали 4 человека, всех их доставили в больницу.

Гомельский р-н

В Гомельском районе Volkswagen сбил велосипедиста. Пострадавший умер в больнице, а водитель скрылся с места аварии. Во время оперативно-розыскных мероприятий инспекторы нашли разбитую машину, а вскоре и 41-летнего водителя. От мужчины шел сильный запах спиртного, к тому же у него нет прав на вождение.

Светлогорский р-н

Смертельная авария случилась в Светлогорском районе. По всей видимости, водитель Skoda выбрал небезопасную скорость, в какой-то момент автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В ГАИ сообщили, что 56-летний пострадавший не пристегивался ремнем, от полученных травм он скончался.

Калинковичский р-н

В Калинковичском районе на закруглении дороги водитель Chevrolet выехал на встречную, где в этот момент двигалась зерноуборочная машина, травмированного владельца внедорожника увезла скорая.

Верхнедвинский р-н