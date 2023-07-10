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Таксист уснул за рулем, Volkswagen сбил велосипедиста, автомобиль выехал на встречную и спровоцировал ДТП
Могилев
Водитель такси уснул за рулем в Могилеве и спровоцировал аварию. На пересечении Симонова и Островского шофер проехал на красный, а после оказался на встречной, где врезался в проезжающий мимо Opel. В ДТП пострадавших нет.
Логойский р-н
Авария с участием трех машин произошла в Логойском районе. Днем на витебской трассе NissanQashqai выехал на встречную, по касательной зацепил грузовик, и протаранил в Nissan Murano, в котором травмы получили женщина-водитель и ее сын. Восьмилетнего школьника госпитализировали, а маму после оказания помощи отпустили домой.
Витебский р-н
Схожая авария с участием трех авто произошла в пригороде Витебска. Renault оказалась на встречной, где врезалась в Mercedes, а после от удара Renault наскочила на Toyota и перевернулась. В ДТП пострадали 4 человека, всех их доставили в больницу.
Гомельский р-н
В Гомельском районе Volkswagen сбил велосипедиста. Пострадавший умер в больнице, а водитель скрылся с места аварии. Во время оперативно-розыскных мероприятий инспекторы нашли разбитую машину, а вскоре и 41-летнего водителя. От мужчины шел сильный запах спиртного, к тому же у него нет прав на вождение.
Светлогорский р-н
Смертельная авария случилась в Светлогорском районе. По всей видимости, водитель Skoda выбрал небезопасную скорость, в какой-то момент автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В ГАИ сообщили, что 56-летний пострадавший не пристегивался ремнем, от полученных травм он скончался.
Калинковичский р-н
В Калинковичском районе на закруглении дороги водитель Chevrolet выехал на встречную, где в этот момент двигалась зерноуборочная машина, травмированного владельца внедорожника увезла скорая.
Верхнедвинский р-н
23-летний водитель Volkswagen пострадал в лобовой аварии в Верхнедвинском районе. В какой-то момент автомобиль оказался на встречной, где столкнулся с УАЗом. Инцидент случился на дороге Витебск - Полоцк - граница Латвии. Иные обстоятельства ДТП установит ГАИ в результате проверки.
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