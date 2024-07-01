Тело 16-летнего парня подняли с 5-метровой глубины в Столинском районе, в Полоцке девушка ушла плавать и пропала, пожар в общежитии Могилева - обзор ЧП

Ельский район

В Ельском районе Гомельской области в надувном бассейне погиб годовалый мальчик. В обстоятельствах трагедии, которая случилась 29 июня, сейчас разбираются следователи. Как рассказали в ведомстве, малыш под присмотром матери во дворе дома играл с мячом, когда за считаные секунды случилось непоправимое. Игрушка упала в наполненный бассейн - ребенок, потянувшись за ней, сам упал в воду и захлебнулся. Как скоро родители это заметили, не уточняется, вытащив сына, они вызвали скорую помощь. Несмотря на все усилия врачей, спасти мальчика было невозможно, его сердце остановилось в больнице.

Мозырь

Школьник из Наровлянского района приехал в Мозырь погостить у знакомых семьи, и это была его последняя поездка - 14-летний парень утонул. По данным следствия, 29 июня, гуляя с приятелями, приезжий юноша зашел в Припять, чтобы охладиться, но не рассчитал силы. Тело подростка водолазы вытащили из воды на следующий день после трагедии.

Столинский район

Тело 16-летнего парнявечером 30 июня подняли с 5-метровой глубины водоема в деревне Толмачево Столинского района, сообщили в спасательной службе. За тем, как парень ушел под воду и обратно не выплыл (а купаться в том месте запрещено), с берега наблюдали другие подростки. Они побежали в деревню и обо всем сообщили взрослым. Те, вызвав медиков, попытались самостоятельно отыскать юношу в реке, но тщетно. Тело погибшего специалисты нашли в 20 метрах от суши. Бригаде скорой помощи оставалось констатировать смерть мальчика.

Полоцк

В последний день июня в реке Полота оборвалась жизнь девушки из Полоцка. Молодая особа отдыхала с компанией друзей. Приятели забили тревогу, когда заметили долгое отсутствие подруги - та ушла плавать и пропала из виду. О случившемсяони сообщили в милицию. На место ЧП приехали и работники МЧС - тело 27-летней девушки они нашли в 5 метрах от берега.

Могилев