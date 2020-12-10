3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Тело новорожденного найдено в Витебске
Причины смерти младенца в Витебске выясняют эксперты, предварительная информация должна появиться в ближайшее время. Его тело накануне вечером обнаружили очевидцы в контейнере для мусора. Как нам подтвердили в СК, это произошло возле одного из супермаркетов в микрорайоне Билево на юго-востоке города.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера