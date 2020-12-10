Тело новорожденного найдено в Витебске

Причины смерти младенца в Витебске выясняют эксперты, предварительная информация должна появиться в ближайшее время. Его тело накануне вечером обнаружили очевидцы в контейнере для мусора. Как нам подтвердили в СК, это произошло возле одного из супермаркетов в микрорайоне Билево на юго-востоке города.