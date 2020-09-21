Три человека погибли в ДТП под Минском

46-летний водитель "Киа" двигался по трассе Р-23, внезапно на проезжую часть выбежал лось. После столкновения с диким животным машину выбросило на встречную полосу, авто врезалось в "Пежо", за рулем которого был 39-летний мужчина. В итоге ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Пежо". 14-летний пассажир этого авто госпитализирован.



Госавтоинспекция напоминает об осторожности при въезде в зону действия предупреждающего дорожного знака "Дикие животные". Чаще всего аварии с участием копытных происходят с конца августа до середины октября: в это время у оленей и лосей начинается период размножения, и они активно перемещаются из одной части популяции в другую.



