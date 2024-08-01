3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Три легковушки столкнулись в центре Минска
Три легковушки столкнулись в Минске на ул. Максима Богдановича. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 09.30 37-летний водитель Chevrolet ехал вблизи дома №24 по ул. Максима Богдановича. При перестроении мужчина не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался по соседней полосе. От удара Volkswagen по инерции столкнулся с Geely.
В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов