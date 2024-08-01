Три легковушки столкнулись в центре Минска

Три легковушки столкнулись в Минске на ул. Максима Богдановича. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



По предварительной информации, сегодня около 09.30 37-летний водитель Chevrolet ехал вблизи дома №24 по ул. Максима Богдановича. При перестроении мужчина не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался по соседней полосе. От удара Volkswagen по инерции столкнулся с Geely.



