Трое мужчин злоупотребили спиртным и сгорели, пламя уничтожило автомобиль в гараже, пенсионерка попыталась спасти пристройку и обгорела - обзор ЧП

Оршанский р-н

Следователи разбираются в обстоятельствах смертельного пожара в Оршанском районе. Жертвами огня стали трое мужчин - 42, 60 и 63 лет. Установлено, что они проживали вместе и злоупотребляли спиртным. Тела погибших обнаружили во время тушения пламени спасатели. По словам очевидца, перед возгоранием он слышал сильный взрыв. Предварительная причина ЧП - нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Горецкий р-н

Семья погибла в огне в Горецком районе. Во власти стихии оказался жилой дом. Зайти внутрь было сложно - плотное задымление, высокая температура и рухнувшие перекрытия. Огонь унес жизнь пенсионера и его жены. Из-за чего произошло возгорание, пока сказать сложно.

Сморгонский р-н

За минувшие выходные в Гродненской области произошли три пожара. В Сморгонском районе пламя разбушевалось в деревянном доме. К приезду спасателей строение было целиком в огне, часть конструкции обрушилась. Под завалами бойцы МЧС обнаружили погибшим хозяина жилища. Предположительно к трагедии привела непотушенная сигарета.

Щучинский р-н

В Щучинском районе пламя уничтожило автомобиль "пежо". Искра вспыхнула в гараже. Владелец ремонтировал машину, отлучился в дом, а спустя время увидел столб дыма. Спасатели потушили огонь за 15 минут. Вероятная причина инцидента - короткое замыкание проводки транспорта.

И еще одно ЧП в Щучинском районе, но уже в доме. К слову, там тоже к возгоранию могло привести короткое замыкание. В момент пожара в жилье была хозяйка. Она почувствовала запах гари, прошлась по комнатам и обнаружила горящее перекрытие. Женщина выбежала на улицу, вызвала спасателей. В результате инцидента повреждены вещи, а также крыша.

Каменецкий р-н