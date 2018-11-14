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Трое жителей Брестского района подозреваются в незаконной охоте на зубра

Вблизи деревни Ивахновичи сотрудниками Госинспекции охраны животного и растительного мира и Брестского РОВД были задержаны трое охотников - зайчатников. В момент задержания они разделывали тушу животного, на территории находились легально с путевкой на пушного зверя. Подозреваемые задержаны. У мужчин изъяты охотничье оружие и боеприпасы к нему.

По факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование сотрудниками УСК по Брестской области.

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