ТЦ ARENAcity работает в штатном режиме. Место происшествия ограждено

И начнем с происшествия в столичном торговом центре ARENAcity, где сегодня обрушился потолок. Пострадала 24-летняя продавец магазина цветов. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Она госпитализирована в городскую больницу скорой медпомощи. На место оперативно прибыли спасатели, но их помощь не понадобилась. Сейчас там работает следственно-оперативная группа.