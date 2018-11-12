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ТЦ ARENAcity работает в штатном режиме. Место происшествия ограждено
И начнем с происшествия в столичном торговом центре ARENAcity, где сегодня обрушился потолок. Пострадала 24-летняя продавец магазина цветов. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Она госпитализирована в городскую больницу скорой медпомощи. На место оперативно прибыли спасатели, но их помощь не понадобилась. Сейчас там работает следственно-оперативная группа.
Эти кадры мы получили только что - на месте работает следственно-оперативная группа. Торговый центр работает в штатном режиме. Место происшествия ограждено.
Новая информация в следующих выпусках новостей.
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