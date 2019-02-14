ЧПЗона X

Участнику ОПГ предъявлены обвинения в тяжких и особо тяжких преступлениях

Участнику ОПГ, действующей в Украине, Следственный комитет Беларуси предъявил обвинения в тяжких и особо тяжких преступлениях.

49-летний уроженец Ушачского района, входивший в состав так называемой банды Мариянчука, был задержан еще в мае. Было установлено, что в 2008 году белорус также подозревался в убийстве, совершенном в Украине, но тогда не удалось собрать доказательную базу. Спустя 10 лет следователям все же удалось доказать причастность белоруса ко многим преступлениям.

С середины 90-ых и на протяжении 10 лет бандой Василия Мариянчука совершено более 60 преступлений. На счету руководителя ОПГ и его подельников 28 умышленных убийств, 9 покушений, 13 разбойных нападений, а также вымогательства и бандитизм.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все