Участнику ОПГ предъявлены обвинения в тяжких и особо тяжких преступлениях

49-летний уроженец Ушачского района, входивший в состав так называемой банды Мариянчука, был задержан еще в мае. Было установлено, что в 2008 году белорус также подозревался в убийстве, совершенном в Украине, но тогда не удалось собрать доказательную базу. Спустя 10 лет следователям все же удалось доказать причастность белоруса ко многим преступлениям.