Уголовное дело о гибели солдата Александра Коржича направлено в прокуратуру для представления в суде. Ранее по делу проводились дополнительные следственные действия. Об этом ходатайствовала мать погибшего солдата. После предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового СК объявил о завершении предварительного расследования и передал материалы дела (а они составляют более 30 томов) для ознакомления матери погибшего и обвиняемым. После изучения и были проведены дополнительные следственные действия по ходатайству.