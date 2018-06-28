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Уголовное дело о гибели солдата Александра Коржича направлено в прокуратуру
Уголовное дело о гибели солдата Александра Коржича направлено в прокуратуру для представления в суде. Ранее по делу проводились дополнительные следственные действия. Об этом ходатайствовала мать погибшего солдата. После предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового СК объявил о завершении предварительного расследования и передал материалы дела (а они составляют более 30 томов) для ознакомления матери погибшего и обвиняемым. После изучения и были проведены дополнительные следственные действия по ходатайству.
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