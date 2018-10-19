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Уголовное дело возбуждено в отношении водителя маршрутки, которая разбилась под Воложином

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя маршрутки, которая разбилась под Воложином, сообщили в Следственном комитете. ДТП попало на видео. На кадрах зафиксировано, что авария произошла возле АЗС на хорошо освещенном участке. Во встречном направлении двигалась фура - возможно, она и ослепила водителя? Но это лишь предположение.

Напомним, вчера вечером на 74-м километре трассы Минск - Гродно микроавтобус врезался в бетонное ограждение, которое разделяло встречные потоки машин. Погибли два человека, 14 получили травмы. Среди пострадавших - двое детей 5 и 11 лет, а также беременная женщина. В Воложинской районной больнице сейчас находятся 10 человек. Двое в Молодечно и еще один ребенок в Минске.

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