Уголовное дело возбуждено в отношении водителя маршрутки, которая разбилась под Воложином, сообщили в Следственном комитете. ДТП попало на видео. На кадрах зафиксировано, что авария произошла возле АЗС на хорошо освещенном участке. Во встречном направлении двигалась фура - возможно, она и ослепила водителя? Но это лишь предположение.