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Устанавливаются личности активных участников массовых беспорядков
А это те, кто атаковал правоохранителей вечером 9 августа. Задержанный 27-летний минчанин рассказывает, что присоединился к агрессивно настроенным митингующим напротив Дворца спорта. Он повалил одного из сотрудников милиции на землю, нанес ему несколько ударов ногами.
Другому 33 года, он нигде не работает. 9 августа с металлической трубой в руках направился в район стелы "Минск - город-герой", где также присоединился к агрессивной толпе.
Установлена личность еще одного активного участника массовых беспорядков, который на своих страницах в соцсетях призывал "резать и убивать" сотрудников милиции. 25-летний бывший спортсмен, ныне грузчик, был в первых рядах протестующих у станции метро "Пушкинская"и оказывал активное сопротивление силам правопорядка.
Все трое признаны подозреваемыми по уголовному делу за организацию массовых беспорядков.
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