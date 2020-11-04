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Установлена личность поджигателя пункта охраны правопорядка в Гродно
Появились подробности и ЧП в Гродно. МВД установило личность мужчины, который поджег пункт охраны правопорядка. Инцидент случился накануне. Как сообщается, 41-летний житель областного центра в районе улицы Болдина попросил у случайного автомобилиста, который заправлял свою машину, продать ему литр бензина. Налив топливо в пластиковую канистру, подозреваемый направился к пункту охраны правопорядка, облил двери горючей жидкостью и поджег. Однако пламя быстро угасло, поврежден был только пластик, внутрь помещения огонь не проник. В момент совершения поджога сотрудников милиции в здании не было. В течение нескольких часов личность подозреваемого была установлена, он задержан по месту жительства. По его словам, поджог он совершил не из-за политических взглядов.Сообщается, что в момент задержания фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ранее мужчина был неоднократно судим и скрывался от правоохранительных органов.
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