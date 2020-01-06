Установлена личность женщины, чьи останки были обнаружены в Свислочи

Установлена личность женщины, чьи останки в минувший четверг были найдены в сумке в реке Свислочь. Сотрудники МВД обнаружили ее тело в квартире дома на Романовской Слободе.

И полчаса назад стало известно, что сегодня ночью сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при поддержке бойцов "Алмаза" в Витебске задержали 26-летнего иностранца. Он подозревается в убийстве этой женщины. Со слов задержанного, 28 декабря между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры. Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.