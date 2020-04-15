ЧПЗона X

Увеличивается количество ДТП с участием байкеров

Сезонный рост количества аварий с участием мотоциклистов в Минске и области. Уже два байкера пострадали в авариях, один из них погиб. Инспекторы ГАИ активизировали рейды по снижению количества ДТП. С водителями двухколесных проводят профилактические беседы, напоминают правила дорожного движения и проверяют технические средства на исправность.

Инспекторы ГАИ напоминают, управлять мотоциклом и перевозить пассажиров необходимо только в шлемах. Кроме того, чтобы обратить на себя внимание на дороге, байкерам рекомендуют двигаться с постоянно включенным близким светом фар.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все