Увеличивается количество ДТП с участием байкеров

Сезонный рост количества аварий с участием мотоциклистов в Минске и области. Уже два байкера пострадали в авариях, один из них погиб. Инспекторы ГАИ активизировали рейды по снижению количества ДТП. С водителями двухколесных проводят профилактические беседы, напоминают правила дорожного движения и проверяют технические средства на исправность.



Инспекторы ГАИ напоминают, управлять мотоциклом и перевозить пассажиров необходимо только в шлемах. Кроме того, чтобы обратить на себя внимание на дороге, байкерам рекомендуют двигаться с постоянно включенным близким светом фар.



