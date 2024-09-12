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В Минском зоопарке горела конюшня - пожар ликвидирован

В Минском зоопарке горела конюшня - пожар ликвидирован

Работники МЧС ликвидировали пожар в конюшне Минского зоопарка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Животные не пострадали. Сотрудники зоопарка вывели их из конюшни.

Как сообщалось ранее, столичные спасатели выехали по сообщению о возгорании на ул.Ташкентской.

пожарМинский зоопарк

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