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В аварии под Смоленском погибли два белоруса

Сегодня стало известно, что в аварии под Смоленском погибли два белоруса. Информацию подтвердили в Следственном комитете России по Смоленской области. 

Страшное столкновение произошло в ночь на 5 июля на трассе М1. Как сообщают очевидцы, двигавшийся большегруз резко затормозил, после чего сзади в него врезался микроавтобус с людьми, а затем еще два тяжеловеса. Полиция изучает обстоятельства произошедшего, они также намерены установить, отвечают ли услуги перевозчика требованиям безопасности. Проверку по факту ДТП проводит СК России по Смоленской области.

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